Mardin'de feci kaza: Üç can kaybı var

Mardin 'de sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyon, dün akşam saatlerinde Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık , jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan altı yaralıdan biri de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.