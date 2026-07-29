Mardin'de feci kaza: Üç can kaybı var
29.07.2026 08:24
Yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.
Mardin'de sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyon, dün akşam saatlerinde Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan altı yaralıdan biri de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.
YASAL UYARI
MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.