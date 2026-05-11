Mardin'de feci ölüm: Minik Efehan kamyonetin altında kaldı
11.05.2026 13:29
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, sürücü gözaltına alındı.
Mardin'in Derik ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan iki yaşındaki Efehan Aba yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi'nde sabah saatlerinde evin avlusunda oyun oynayan Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kaldı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Efehan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Efehan Aba'nın cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
