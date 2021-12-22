Mardin'de hasta yakını doktoru cam kolonya şişesi ile yaraladı

Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, hasta yakını M.A, annesine yazılan ilacın yanlış olduğunu ileri sürerek cam kolonya şişesini hastanede görevli dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız'ın kafasına vurdu.



İlk müdahalesi hastanede yapılan Yıldız daha sonra Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yıldız'a 5 gün iş göremez raporu verildi.



Saldırıya ilişkin özel hastaneden yapılan açıklamada, hastanede 10 yıldır görev yapan Dr. Bayram Yıldız'ın hasta yakını tarafından darbedildiği bildirildi.



Saldırı ile ilgili Dr. Yıldız'ın şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A, annesi ile hastaneye gelerek önce hastane girişinde sözlü saldırıda bulunup, daha sonra başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istemiştir. Hastane müdürü odasında bulunan Bayram Yıldız'ın yanına gelerek, en son 7 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek, sözlü saldırıda bulunmuş, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak yaralamıştır. Saldırıyı kınıyoruz ve doktora geçmiş olsun diliyoruz."



- "İşimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz"



Saldırıya uğrayan Dr. Yıldız, gazetecilere, daha önce takip ve tedavi ettiği bir hastasının yakını tarafından yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla darbedildiğini belirtti.



"Gereken izahatı yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söylediler. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdular. Yaralanma oldu. İşimiz hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor. Umarım başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım gereken cezayı alır." ifadelerini kullanan Yıldız, son zamanlarda farklı yerlerde de sağlıkta şiddet olaylarının görüldüğünü aktardı.



Özellikle Kovid-19 ile mücadele sürecinde yoğunluklarının arttığını dile getiren Yıldız, buna rağmen hastalara en iyi şekilde hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.



Yıldız, "Gereken yerlere şikayetlerde bulunduk. Bu tarz olayların yaşanmasını ya da başka bir meslektaşımın başına gelmesini istemiyorum. Onun için yakın takipçisi olacağız." dedi.



Öte yandan saldırıya ilişkin görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayıtlara göre, hasta yakını bir personel ile doktorun bulunduğu odaya girdikten kısa süre sonra saldırıyı duyan koridordaki hasta ve görevliler de bu odaya doğru koşuyor. Yaralanan doktor başını tutarak odadan çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren kişi de hastane polisi tarafından yakalanıyor.

