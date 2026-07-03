Mardin'de İsrail'e karşı protesto düzenlendi

Üründü, Gazze 'nin havadan, karadan ve denizden bombalı saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, saldırılar sonucu insanların hayatını kaybettiğini, binaların yerle bir olduğunu, okulların ve hastanelerin bombalara maruz kaldığını, altyapının çökertildiğini belirtti.

Saldırılarda binlerce Gazzelinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını dile getiren Üründü, "Yaralıların ve hastaların tedavisi engellendi, daha da ötesi insani yardımlardan bile mahrum bırakıldılar. Gazze halkının direnişi ve haklı davaları için maruz kaldıkları ağır bedeller de asla unutulmayacaktır. Bu direniş, bütün dünya mazlumları için cesaret olacaktır." dedi.