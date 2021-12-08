Mardin'de kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 17:03
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Ş.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bağlar Mahallesi Hayrettin Karaman Lisesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Semanur İpek'e çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis Ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İpek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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