Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin aranıyor
20.09.2026 15:41
Son Güncelleme: 20.09.2026 16:09
Çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel için arama çalışması başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerinin de desteği alındı. Çocuğun bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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