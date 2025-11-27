Mardin'de kuyumcular arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.

Alınan bilgilere göre, iki kuyumcu esnaf arasında henüz nedeni bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde bıçaklı, sopalı ve fiziksel şiddetli bir şekilde kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan Ş.D., D.A., A.A. ve U.D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan U.D. doktorların müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.