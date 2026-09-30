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Mardin'de minibüs devrildi. 8 yaralı

30.09.2026 11:10

Mardin'de minibüs devrildi. 8 yaralı
DHA

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

DHA
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Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen minibüsteki 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ABV 366 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. 

 

Kazada araçtaki A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı. 

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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