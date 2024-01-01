Mardin'de "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kızıltepe Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, nitelikle yağma yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bir adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada, 3 silah, şarjör ve fişek, 2 bıçak, şase numarası kazınmış motosiklet, hassas terazi, 0,70 gr metamfetamin ve şikayetçi kişiye ait pos makinesi ile kimlik ve kredi kartları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

