Mardin'de otobüsün yaya çarptı: 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti (Mardin Haberleri)
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Turgut Özal Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Arap Ökmen'e yolcu otobüsü çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ökmen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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