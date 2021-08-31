Mardin'de plastik fabrikasında yangın

Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 15:47
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mardin-Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Çevredeki ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri istendi.
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