Mardin'de sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
16.11.2025 11:58
İHA
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi.
Mazıdağı'nda gece geç saatlerde başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede vatandaşları etkiledi. İlçenin ana arterleri ve ara sokakları göle döndü.
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri ekipler tarafından tahliye edilmeye çalışılıyor. Birçok iş yerinin de su altında kaldığı ilçede vatandaşlar çalışmaların arttırılmasını istiyor.
