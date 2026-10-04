Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.

Mardin -Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.

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