Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
04.10.2026 10:12
Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.
İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.
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