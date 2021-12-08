Mardin'de toz fırtınası görüş mesafesini düşürdü

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:30
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Görüş mesafesinin azalmasıyla araçlar sis farıyla ilerledi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.
Yetkililer, vatandaşları kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.
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