Mardin'de trafik kazası: Dört yaralı
09.11.2025 14:20
İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Kaza Nusaybin ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde Çölova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ADL 451 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada araçta bulunan dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YASAL UYARI
