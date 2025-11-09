Mardin'de trafik kazası: Dört yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin 'de meydana gelen trafik kazası nda dört kişi yaralandı.

YASAL UYARI

