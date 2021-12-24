Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:57
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Emniyet Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Akan'a çarptı.
Ağır yaralanan Akan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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