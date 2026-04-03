Mardin'de yaşlı kadın arazide ölü bulundu
03.04.2026 23:11
Mardin'de kaybolan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cemile Özkan (80), dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada Özkan'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Özkan'ın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu, Özkan'ın cansız bedeni kırsal mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulundu. Savcılık tarafından yapılacak incelemenin ardından Cemile Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.
