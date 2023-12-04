Mardin'deki yangında anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

İçören Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı.
Benzinin parlaması nedeniyle çıkan yangında A.B.Ö. hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne A.B.Ö'nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
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