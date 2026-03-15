Mardin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
15.03.2026 14:16
Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çöken ahırdaki bazı hayvanlar telef oldu.
Mardin il genelinde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren sağanak yollarda su birikintilerine ve araçların trafikte ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.
Sağanak nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Savur, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Nusaybin Doğuş Mahallesi'nde etkili olan yağıştan bir ahırın duvarları çöktü. Çöken ahırdaki bazı hayvanlar telef oldu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.
YASAL UYARI
MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.