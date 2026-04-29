Mardin'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de kent genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı noktalarda taşkınlara neden oldu.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi’nde sağanak sele dönüştü, birçok iş yeri ve evi su bastı.

Mardin 'in Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu.

