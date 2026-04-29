Mardin'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı
29.04.2026 12:53
Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.
Mardin'de kent genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı noktalarda taşkınlara neden oldu.
Mardin'in Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu.
Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti.
Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi’nde sağanak sele dönüştü, birçok iş yeri ve evi su bastı.
Birçok kişi yağmurdan kaçarken zorluklar yaşadı.
