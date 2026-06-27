Mardin'in üç ilçesinde yangın

Mardin'in Ömerli, Nusaybin ve Derik ilçelerinde çıkan ot, anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Fıstıklı Mahallesi'nde ot, Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde anız, Derik ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde anız ve ot, Ambarlı Mahallesi'nde ise saman yangını çıktı.

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