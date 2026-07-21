MHP'li ilçe başkanı ATV kazasında ağır yaralandı
21.07.2026 11:52
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de devrilen ATV'nin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Mardin'in Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde gece saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş'ın (40) kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Savaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Savaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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