Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Abdüllatif G. ile Yusuf K.yaralandı.

YASAL UYARI

MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.