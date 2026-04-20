Sağanak yağış Mardin'de hayatı olumsuz etkiledi
20.04.2026 16:18
Mardin'de sağanak yağış etkili oldu.
Mardin'de sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Yağış sonrası su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları başlattı.
YASAL UYARI
MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.