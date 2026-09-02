Silodan düşen işçi, 3 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti
02.09.2026 14:51
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mardin'de inşaat halindeki çelik silonun çatısından düşen Kadir Kaya, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde, tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatının çatısında çalışan 47 yaşındaki Kadir Kaya, 31 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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