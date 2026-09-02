Silodan düşen işçi, 3 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde, tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatının çatısında çalışan 47 yaşındaki Kadir Kaya, 31 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

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