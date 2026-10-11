Traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11.10.2026 10:41
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan Emine Temel (8), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal İkisu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa aldı.
Hareket eden traktör, önünde bulunan Emine Temel'in üzerinden geçti.
Traktörün altında kalan Emine Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından Temel'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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