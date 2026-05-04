Üç çocuk annesi Kader'in şüpheli ölümü
04.05.2026 12:51
Genç kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 25 yaşındaki Kader Acar, evinde iple tavana asılı halde ölü bulundu.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde gece saatlerinde eşi cezaevinde olan ve üç çocuğuyla yaşayan Kader Acar’dan (25) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.
Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
