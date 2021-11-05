Yeni Kızıltepespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular, bireysel top, geriden oyun kurma, servis atma, smaç ve blok çalışması yaptı.



Genel Menajer Şino Cevheroğlu, yaptığı açıklamada, geçen hafta taraftarlarının desteğiyle Spor Toto'yu 3-0 yenerek, güzel bir galibiyet aldıklarını anımsattı.



Bu hafta da Sorgun Belediyespor ile çıkışlarını sürdürmeye hedeflediklerini kaydeden Cevheroğlu, "Bütün taraftarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanıp çıkışımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

