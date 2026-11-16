Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şener, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Barış Şener, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şener’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şener’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.