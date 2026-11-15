NTV

Mardin'de bungalovda yangın çıktı

15.11.2026 12:55

Mardin'de bungalovda yangın çıktı
IHA

Yangın nedeniyle bungalovda hasar oluştu.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artuklu ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenleyangın çıktı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram