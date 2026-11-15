Mardin'de bungalovda yangın çıktı
15.11.2026 12:55
IHA
Yangın nedeniyle bungalovda hasar oluştu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Artuklu ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenleyangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.