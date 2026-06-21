Mardin'de üçüncü kattan düşen bebek yaşamını yitirdi
21.06.2026 23:04
DHA
İki yaşındaki bebek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de 2 yaşındaki Muhammed B, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bebek kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.