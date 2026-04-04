Markette 100-150 lira ama tarlada 15 lira! Nisanda fiyatı daha da düşecek

Son günlerde pazar tezgahlarındaki yüksek fiyatıyla dikkat çeken marul, yaklaşık 100 liraya satılıyor.

Üreticiler, tarlada ortalama 15 lira olan marulun aracılar ve satıcılar sebebiyle katlarca yüksek fiyatlara satıldığını iddia ederken, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Buluşan, plansızlıktan kaynaklanan bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

2026 yılının ilk aylarında üreticideki marul fiyatlarının çok düşük olduğunu ifade eden Süleyman Buluşan, "Şu anda ülkemizin etrafında olan savaşlar nedeniyle akaryakıt çok yükseldi ve bu durum üreticiye anında yansıyor. Bir tarla 10 liraya işlenirken, şu anda 30 liraya işlenir hale geldi." şeklinde konuştu.

Marul üretiminin zorluğuna da değinen Buluşan, "Biz bu üretimi günlük yapmıyoruz; 15-20 gün veya bir ay önce bu ürün üreticinin elinden tüccarın eline veya herhangi bir konuma geçiyor. Maliyeti 20-30 liraya satılan bu ürünler, şu anda 100-150 lira arasında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

"Bunun sebebi üretici değil, aradaki aracılardır." diyen Buluşan, "Bir an evvel bu Hal Yasası'nın çıkması gerekir. Üretici birlikleri yıllardır boş bekliyor. Bunun sebebi, hal mevzuatının uygulanamamasından, üretici birliklerinin devreye sokulmamasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Tarladaki marul fiyatının nisan ayında daha da düşmesini beklediklerini söyleyen Buluşan, "10-20 liraya bizim sattığımız marulu belki 50 liraya tüketebilirler ama bilin ki bu fiyat üreticideki fiyat değildir. İnşallah bu denge kurulur ve biz de üretmeye devam ederiz." dedi.