Markette bıçaklı saldırı: Latife yaşam savaşı veriyor

Mersin 'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı.

Şüphelinin yanında getirdiği tüfeği de kullanmak istediği ancak market çalışanlarının müdahalesi sonucu buna fırsat bulamadığı öğrenildi.

Tüfeği olay yerinde bırakan saldırgna kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ulaş D. yakalanarak gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Saldırıda yaralanan Latife D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.