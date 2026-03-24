Marketteki dehşet anı! Boynuna sarılıp silahını ateşledi

Antalya'da 19 yaşındaki bir gencin öldürüldüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay 21 Mart günü akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde yaşandı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA VURULDU, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.