Marketteki dehşet anı! Boynuna sarılıp silahını ateşledi
24.03.2026 10:37
Görüntüde katil zanlısının bir eliyle gencin boynuna sarıldığı, diğer eliyle silahı ateşlediği görüldü.
Antalya'da 19 yaşındaki Hasan Şimşek'in öldürüldüğü cinayetin görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 21 Mart günü akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde yaşandı.
Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA VURULDU, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
19 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öldürülen Hasan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan K.'nın Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı ateşleyerek genci vurduğu anlar kayda girerken Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan K.'nın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü.