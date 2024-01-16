Marmara Denizi’nde dev kılıç balıkları ağlara takıldı

Marmara Denizi'nde ağlara takılan 2 metrelik dev kılıç balıklarını vatandaşlar için görücüye çıkarıyor.



2 gün boyunca sergilenecek dev balıklar, serginin ardından satışa sunulacak.



Beylikdüzü’nde yıllardır balıkçılık yapan ve “Balıkçı Kenan” ismiyle bilinen Kenan Balcı, denizlerdeki bolluğa ve berekete vurgu yaparak “Denizden balık fışkırıyor. İki tane bir arada kılıç, peşine takılan akya, 32 çeşit balık mevcut. Her şey güzel. 2 metreye yakın. Denizler tükenmeyen madenlerimiz. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizlerimizi evimiz gibi koruyalım. Deniz bizlere çok şey veriyor. Mesela Marmara ve Karadeniz bizlere armağandır. En lezzetli balıklar Karadeniz ve Marmara’dan çıkmaktadır. Denizlerimizi hoşgörüyle kullanalım. Çocuklara bol bol balık yedirelim. Yaşlılara bol bol balık yedirelim. Ayda bir değil, haftada iki defa 300 gram yemeyelim ama 150 gram mutlaka iki defa balık yiyelim.” dedi.



"5 SENEDİR GÖRÜLMEMİŞ BALIK BOLLUĞU"



4 buçuk aylık avlanma yasağına da değinen Kenan Balcı, 15-20 sene öncesine göre kanun nedeniyle bilinçli avcılığın artmasıyla denizdeki bolluğun ve bereketin de doğru oranda arttığını ifade etti.



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