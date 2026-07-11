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Marmaray'da panik. Raylara oturan kadın trenin altında sıkıştı

11.07.2026 18:47

Son Güncelleme: 11.07.2026 19:31

Marmaray'da panik. Raylara oturan kadın trenin altında sıkıştı
DHA

Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı.

DHA
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İstanbul Üsküdar'da raylara inen bir kadın trenin altında sıkıştı. Kadını kurtarmak için diğer yolcular ve görevliler seferber oldu.

Üsküdar Marmaray Tren istasyonunda iddiaya göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı. 

 

Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu. 

 

Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.