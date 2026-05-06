Marmaris'te makilik alanda yangın. Ekipler müdahale ediyor

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde Bozburun ve Selimiye Mahallesi arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de sevk edildiği yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyor.