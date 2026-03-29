Mart sonunda Karıncalı Dağ'da kar sürprizi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Mart ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçenin simgelerinden Karıncalı Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünürken, bölgede sisin de etkili olduğu görüldü.

Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak dağlık alanlarda kalın bir kar örtüsü oluşturdu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgede, ağaçların ve bitki örtüsünün tamamen karla kaplandığı gözlendi.

Kar yağışının etkili olduğu alanlarda tarım arazileri ve kırsal yollar beyaz örtüyle kaplanırken, bazı noktalarda kar kalınlığının dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü. Bozdoğan ovalarında bahar çiçekleri açarken, Karıncalı Dağı’nın zirvesinde oluşan kar tabakası kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar Mart karının tadını çıkardı.