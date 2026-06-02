Masaj salonunda şüpheli ölüm
02.06.2026 04:41
Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda düşen müşteri öldü.
İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonuna giden bir müşterinin kafasını çarparak öldüğü iddia edildi. Polis, ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.
Fatih'te müşteri olarak mesaj salonuna gelen Ufuk Sirel düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Sirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Sirel'in cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, masaj salonunu mühürledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.