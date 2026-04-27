Mehter marşı tartışmasında son durum. "Suç duyurusunda bulunacağız"

Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında mehter marşının yarıda kesildiğine dair iddia, tartışılmaya devam ediyor.

Okul aile birliği son olarak basın toplantısı düzenleyerek program boyunca hiçbir sınıfın gösterisinin yarıda kesilmediği vurgulandı.

Mehter marşı eşliğinde gerçekleştirilen gösterinin 3 dakika 13 saniye sürdüğü belirtilirken, gösterinin alkışlarla tamamlandığı, müziğin tekrar çalmaya başlaması nedeniyle sıradaki gösteri için müdahale yapıldığı savunuldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Erdemir, görüntülerin kasıtlı olarak kesildiğini ve sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

Erdemir şunları söyledi:

"Mehter marşı eşliğindeki gösteri 3 dakika 13 saniye sürmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Ancak gösteri bittikten sonra müzik tekrar çalmaya başlayınca, program akışı gereği çıkış müziğine geçilmiştir.

Sosyal medyaya servis edilen videolar, gösteri bittikten sonraki anları kapsayan kurgulanmış görüntülerdir. Bir sendika şube başkanı, şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla okulumuzu ve idarecileri hedef gösterdi.

Bu tür asılsız haberlerin halkı kin ve nefrete sürüklemektedir. Söz konusu şahıs hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."