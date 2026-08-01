Mekiye Akyel'in ablasından kan donduran iddia: "Kardeşimi tandırda yaktılar, beni susturamayacaklar"

Siirt 'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır haber alınamayan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğünü öne sürerek, ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Akyel'e ilişkin soruşturma sürerken abla Pilgir açıklamalarda bulundu.

"TELEFONLA ULAŞIP TEHDİT ETTİLER"

Kardeşinin öldürüldüğünü ve cesedinin bulunamadığını söyleyen Pilgir, kardeşinin bir mezarı olmasını istediğini söyledi. "Çocuklara hesap veremiyorum, kendime hesap veremiyorum. İçimde bir suçluluk duygusu var." diyen acılı abla, tehditler aldığını da söyledi.

Bu hafta iki yeni tehdit aldığını söyleyen Pilgir, şöyle devam etti:

"- Sosyal medya üzerinden beni aradılar. Akrabaları 'Neden bu olayı ortaya çıkarıyorsun? Kadınsın, yerinde oturacaksın' dediler. Sürekli bu ifadeleri kullanıyorlar. Ben kadınların hakkını aradığım için çok ağır tehditler alıyorum.

- İlk tehdit canlı yayında geldi. 'Derin yüzülecek, dilin koparılacak' dediler. Kadın olduğum üzerinden çok ağır hakaretlerde bulundular. Sonra bu tehditler daha da ilerledi. İkinci tehdit de yine sosyal medyada bir canlı yayında geldi. Bana ve gazetecilere satır fotoğrafları gönderdiler. Ardından bana yönelik çok ağır küfür ve hakaretler yazdılar.

TANDIR İDDİASI

Kardeşi Mekiye'nin büyük kızının, öğretmenine annesinin tandırda yakıldığını ve kemiklerinin Tillo Deresi'ne atıldığını anlattığını söyleyen Pilgir, şunları kaydetti:

"- Öğretmeni bize ulaştı ve bunları anlattı. Ben Siirt'e gidip kendisiyle de görüştüm. Bütün bilgileri ve mesajları savcımıza teslim ettik. Ben artık en kısa zamanda bunun çözülmesini istiyorum.

- Altı yedi aydır bunun için mücadele ediyorum. Elbette her şey bir anda olacak değil. Çünkü binlerce cinayet dosyası var. Ama birilerinin o çocukları kurtarması gerekiyor. Neden hâlâ oradalar, ben bunu da bilmiyorum. Beni tehdit etmeleri yetmiyormuş gibi susturamadılar. Şimdi de bana ulaşan o kadını susturmaya çalışıyorlar. Beni susturamayacaklar."