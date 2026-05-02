Melike bebeğe ne oldu? Evinin önünde kayboldu, 12 saat sonra bulundu

Batman 'da kaybolan 2,5 yaşındaki bebek , 12 saat sonra sağ bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde evin önündeyken bir anda kaybolan Melike'den haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve köy halkı seferber oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Sağanak yağış ve etkili olan fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü.

Saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp Melike, yaklaşık 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının adından sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan küçük Melike, jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden getirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Melike, köydeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.