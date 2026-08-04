Balkonda komşularının kavgasını izlerken vuruldu

Mersin 'in Akdeniz ilçesinde komşu aile arasında çıkan silahlı kavgayı evinin balkonundan izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman, tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Şevketsümer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aile üyeleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada balkonda kavgayı izleyen Karaduman'a tabancadan çıkan mermi isabet etti.

Olay sırasında tabancadan ateşlenen kurşun, evinin balkonundan komşularının kavgasını izleyen İsmail Karaduman'ın vücuduna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaduman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan İsmail Karaduman doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Karaduman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.