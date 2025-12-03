Mersin'de akli dengesi yerinde olmayan kişi üç kişiyi öldürdü

İddiaya göre, merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak 11 No'daki bir evde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli M.T. (25), ilk önce oturduğu aynı binadaki alt kat komşusu anne Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.

Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi.

Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı.