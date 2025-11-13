İnşaatta asansör boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi
13.11.2025 15:56
AA
Mersin'in Anamur ilçesinde, inşaatta asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki Alperen Uygun hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
