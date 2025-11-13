İnşaatta asansör boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YASAL UYARI

ANAMUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANAMUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.