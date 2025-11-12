Silahla şaka yapan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
12.11.2025 13:25
İHA
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, arkadaşıyla av tüfeği ile şakalaşırken kafasından vurulup ağır yaralandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Körmenlik Mahallesi'nde iddiaya göre 13 yaşındaki M.A.B., elindeki av tüfeği ile aynı yaştaki arkadaşı C.C.S. ile şakalaştığı sırada tüfek aniden ateş aldı.
Bu sırada av tüfeğinden çıkan saçma C.C.S.'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
C.C.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YASAL UYARI
ÇAMLIYAYLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAMLIYAYLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.