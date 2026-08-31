Hastane tuvaletindeki çöpte bebek bulundu, 16 yaşındaki anne tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde hastane tuvaletindeki çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu. Temizlik görevlisinin fark ettiği bebek tedavi altına alınırken, doğumu yaptığı belirlenen 16 yaşındaki H.E.Y. tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos’ta Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanınca annesi R.H. ile hastaneye gelen H.E.Y., kanamasının başlaması üzerine gittiği tuvalette doğum yaptı.

Bebeğini çöp kutusuna bırakan H.E.Y. daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Tuvalete giren temizlik görevlisi, çöp kutusundaki bebeğin yaşadığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Bebek, sağlık ekiplerince hemen tedavi altına alındı.

BABANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı çalışmada bebeğin annesinin H.E.Y. olduğu tespit edildi. Hastanede gözaltına alınan H.E.Y. ile annesi R.H., tedavi sürecinin ardından adliyeye sevk edildi. H.E.Y., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanırken, R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin tedavisi sürerken, bebeğin babasının da belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.