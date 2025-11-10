Mersin’de bina yangını korkuttu: Yangının dumanı kısa sürede binayı sardı
10.11.2025 16:36
İHA
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede başlayan yangının dumanı kısa sürede binayı sardı.
Alınan bilgiye göre olay, ilçe sahil bölgesindeki Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı tahliye etti.
Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını üst kata sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının başladığı dairede ve bir üst katında maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ERDEMLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERDEMLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.