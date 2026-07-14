Mersin'de plaj hırsızları Osmaniye'de yakalandı

Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalındığı tahmin edilen 15 bin TL nakit para, 4 adet cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye, 1 çift altın küpe ile çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi.

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