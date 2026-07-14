Mersin'de plaj hırsızları Osmaniye'de yakalandı
14.07.2026 09:27
Erdemli'de plaj hırsızları.
Mersin'de halk plajında tatilcilerin para ve eşyalarını çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, Osmaniye'de yakalandı.
Erdemli'de 1 Temmuz günü halk plajında yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma başlatan emniyet güçleri, şüphelilerin Osmaniye'ye gittiğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alarak kısa sürede durdurdu.
Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalındığı tahmin edilen 15 bin TL nakit para, 4 adet cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye, 1 çift altın küpe ile çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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