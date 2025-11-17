Mersin'de yangın çıktı
17.11.2025 08:29
İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde petrol istasyonuna yakın bir noktada, içinde mutfak tüpleri de bulunan ahşap barakada yangın çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkiinde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde bir petrol istasyonu yakınlarındaki baraka tipi evde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, S.B.'ye ait hobi bahçesinde, içinde mutfak tüpleri de bulunan ahşap ve plastik kaplı barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yangına 2 itfaiye arazözü ve bir su tankeri ile 13 itfaiye eri müdahalede bulunuldu. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakika boyunca süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen barakanın sahiplerin ise yangın esnasında yakında bulunan yazlık sitedeki diğer evlerinde kaldıkları öğrenildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
